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Жителя Германии уличили в работе на ГРУ

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Фото: generalbundesanwalt.de

Генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России, уличив его в сотрудничестве с российской разведкой. О предъявленных обвинениях сообщается на сайте ведомства.

В заявлении уточняется, что мужчина работал в компании, которая специализировалась на осмотре и ремонте приборов для замера территории. Один из заказов предусматривал работу с устройствами, установленными на участке, находящемся в пользовании бундестага. Будучи сотрудником компании, обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

Утверждается, что обвиняемый в период с конца июля по начало сентября 2017 года решил передать информацию об имуществе бундестага российским спецслужбам. Он скопировал чертежи и передал их сотруднику российского посольства в Берлине, который якобы является сотрудником ГРУ.

22 февраля сообщалось, что жителю Швеции предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. По предварительным данным, 47-летний гражданин якобы передал сотруднику российского посольства некие сведения и получил за это около трех тысяч долларов.

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