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Разведка Нидерландов рассказала о ловле хакеров из России и Китая

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Фото: Peter Dejong / AP

Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом рассказал о ловле хакеров из России и Китая, которая якобы происходит каждый день, писало издание NOS 11 февраля. Российские СМИ обратили внимание на заметку только сейчас.

«Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети», — заявил Акербом.

В связи с этим, считает он, разведке нужно больше денег на борьбу с нападениями. По мнению Акербома, атаки и так «угрожают способности страны зарабатывать деньги». Находящиеся под угрозой отрасли — морская промышленность, сельское хозяйство, авиакосмическая промышленность, разработки искусственного интеллекта и квантовые технологии.

РИА Новости в свою очередь обратило внимание, что глава разведки не привел конкретных примеров кибератак.

В декабре 2020-го Нидерланды обвинили в шпионаже двух российских дипломатов, назвав их сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) под прикрытием. Россиян объявили персонами нон грата. В ответ Москва выслала двоих сотрудников посольства Нидерландов. Обвинения в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, в адрес россиян назвали «необоснованными и клеветническими».

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