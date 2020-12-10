Россия ответит Нидерландам на обвинение российских дипломатов в шпионаже

Россия ответит Нидерландам на обвинение двоих дипломатов в шпионаже и объявление их персонами нон-грата. Об этом заявили в посольстве России в Гааге, передает РИА Новости.

В ведомстве подтвердили, что получили ноту от Министерства иностранных дел Нидерландов, где говорилось о высылке двоих дипломатов РФ из-за «деятельности, не совместимой с их дипломатическим статусом». При этом в ноте не приводилось никаких доказательств противоправной деятельности россиян на территории страны.

«Ответные меры с нашей стороны последуют», — подчеркнули в посольстве.

Ранее стало известно, что голландские власти, опираясь на данные службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) признали двоих работников российского посольства сотрудниками российской Службы внешней разведки под прикрытием. Они будут высланы из страны.