Российского дипломата-«шпиона» выслали из Болгарии

Болгария попросила Россию отозвать одного из своих дипломатов, поскольку его заподозрили в шпионаже. Об этом со ссылкой на заявление МИД сообщает Reuters.

В ведомстве отметили, что уехать из страны попросили одного из сотрудников посольства в Софии. К настоящему времени дипломат уже покинул территорию страны. О ком именно идет речь, не уточняется.

Как передает ТАСС, прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении россиянина по обвинению в шпионаже. В данный момент оно приостановлено из-за дипломатического иммунитета подозреваемого.

В ведомстве утверждают, что иностранный гражданин «с сентября 2018 года собирал на территории страны информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи иностранному государству». В частности, этот человек встречался с гражданами Болгарии, у которые есть допуск к секретной информации, сообщили прокуроры.

Ранее 28 октября сообщалось, что в Польше задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже на Россию. Подозреваемый — польский гражданин Петр С.

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