Польша объявила об аресте российского шпиона

В Польше задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже на Россию. Под стражу его взяли сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) страны, сообщает Радио Польша.

Как отмечается, подозреваемый — польский гражданин Петр С. Во время задержания 24 октября сотрудники АВБ обыскали место жительства и работы мужчины. У него нашли нелегальное оружие и боеприпасы, а также изъяли электронные носители и документы. Кроме того, обыски провели по месту регистрации и фактического проживания лиц, контактировавших с Петром.

26 октября суд отправил подозреваемого под арест на три месяца. Формально ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и использовании поддельных документов.

В июле сообщалось, что окружной суд Варшавы признал польского гражданина Марека В. виновным в работе на российскую разведку и приговорил его к трем годам лишения свободы. Мужчину задержали в марте 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru