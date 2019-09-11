Эстония осудила российского шпиона на пять лет

Эстонский суд приговорил к тюремному заключению российского шпиона. Об этом сообщает ERR.

Материалы по теме Изнанка патриота Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию

По словам пресс-секретаря полиции безопасности, его личность и конкретные детали обвинения не могут быть раскрыты в настоящее время, поскольку правоохранители еще не завершили расследование всех обстоятельств, связанных с уголовным делом.

Известно, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В феврале 2018-го Эстония и Россия провели обмен осужденными шпионами. Москва передала осужденного в России за шпионаж предпринимателя Райво Суси, а Таллин — отбывающего в Эстонии срок за то же преступление гражданина России Артема Зинченко.

Зинченко, по сведениям эстонских правоохранительных органов, прошел подготовку в российской военной разведке и активизировал свою деятельность в прибалтийской республике в 2013 году после получения его семьей вида на жительство. В Таллине заявили, что россиянин, прикрываясь торговлей детскими колясками, пытался получить доступ к засекреченной информации об эстонской армии и структурах госбезопасности, однако не справился с заданием и был раскрыт. На суде он раскаялся.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!