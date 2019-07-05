Польша посадила в тюрьму «российского шпиона»

Окружной суд Варшавы признал польского гражданина Марека В. виновным в работе на российскую разведку и приговорил его к трем годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша», — приводит агентство цитату из сообщения суда.

Мужчину задержали в марте 2018 года. Следствие установило, что он, будучи сотрудником министерств экономики и энергетики страны, передавал российским спецслужбам информацию о планах польского правительства противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

2 июля сообщалось, что разведывательные службы Словакии (SIS) рассказали о тактике российских спецслужб в ежегодном отчете. В нем говорится, что Россия вербует чиновников и силовиков в европейских странах.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и связать Россию и Германию. Проект планируется закончить до конца 2019 года.

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