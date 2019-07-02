В Европе раскрыли тактику российских шпионов

Работающие в Словакии сотрудники российских спецслужб пытаются завербовать местных чиновников, силовиков, а также специалистов в сфере энергетики и обороны. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ежегодный отчет разведывательных служб Словакии (SIS).

Из документа следует, что российские разведчики в основном действуют в стране под дипломатическим прикрытием. Кроме России, активность также проявляют китайские спецслужбы, которые интересуются информационными и телекоммуникационными технологиями Словакии. «До сих пор Словацкая республика не была предметом интенсивных, специально ориентированных гибридных кампаний со стороны каких-либо государственных или негосударственных субъектов и не сталкивалась с агрессивными угрозами», — говорится в отчете.

Также в SIS заявили, что продолжают следить за потенциально опасными иностранцами, которые могут быть сотрудниками иностранных спецслужб.

26 февраля в Стокгольме задержали человека, подозреваемого в шпионаже на Россию. Сообщалось, что он занимался шпионажем в интересах Москвы как минимум с 2017 года. Предполагалось, что швед был завербован российским разведчиком, работающим в стране в качестве дипломата. На следующий день в Швеции был арестован второй подозреваемый в шпионаже.Отмечалось, что случаи не были связаны между собой.

В марте Швеция потребовала, чтобы российский дипломат Евгений Умеренко покинул страну и отказалась принимать новых дипломатов взамен высланного. В ответ на это российский МИД выслал из страны двух шведских дипломатов.

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