Российского дипломата потребовали выгнать из Швеции

Министерство иностранных дел Швеции требует, чтобы страну покинул российский дипломат, которого подозревают в связях с задержанным ранее предполагаемым шпионом. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

По ее информации, 13 марта посла России Виктора Татаринцева вызвали в шведский МИД. «Я могу подтвердить, что мы вызвали посла в связи с работой одного из дипломатов», — заявил представитель ведомства Патрик Нильссон.

Как передает РИА Новости, Служба государственной безопасности Швеции считает, что один из дипломатов — сотрудник разведывательной службы, который связывался с подозреваемым в шпионаже на Россию шведом. Первоначально сообщалось, что россиянин уже покинул страну, однако это оказалось не так, отмечает агентство.

В Службе внешней разведки России сообщения СМИ комментировать не стали.

26 февраля в центре Стокгольма задержали человека, подозреваемого в шпионаже на Россию. Сообщалось, что он работает в сфере высоких технологий и занимался шпионажем в интересах Москвы как минимум с 2017 года. Предполагалось, что швед был завербован российским разведчиком, который находится в стране под дипломатическим прикрытием. Арестованный свою вину отрицает.

На следующий день в Швеции был арестован второй подозреваемый в шпионаже. Указывалось, что случаи не были связаны между собой.

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