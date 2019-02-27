В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже на Россию

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала человека, подозреваемого в шпионаже на Россию. Об этом говорится в заявлении ведомства в среду, 27 февраля.

Это произошло 26 февраля в центре Стокгольма. Задержанный работает в сфере высоких технологий.

Власти полагают, что он был завербован российским разведчиком, который находится в Швеции под дипломатическим прикрытием, и занимался шпионажем на Москву как минимум с 2017 года.

Служба внешней разведки России отказалась комментировать заявление СЭПО, передает РИА Новости.

14 февраля стало известно, что главу военной контрразведки Бельгии Клемента Ванденборре отстранили от должности и отправили под домашний арест из-за подозрений в работе на Россию.

22 ноября 2018 года Словакия выдворила из страны российского дипломата по обвинению в шпионской деятельности.

9 ноября по подозрению в шпионаже на Москву задержали отставного австрийского военного.

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