В Швеции нашли второго шпиона за два дня

Второй подозреваемый в шпионаже был арестован в Швеции за два дня. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на Службу государственной безопасности страны.

По ее информации, под стражу подозреваемого в незаконном сборе данных взяли в Стокгольме 27 февраля. Отмечается, что его дело никак не связано с арестом предполагаемого шпиона накануне.

«Это правда, что арестованный вчера человек подозревается в незаконной разведывательной деятельности», — заявил представитель ведомства Карл Мелин (Karl Melin). В прокуратуре указали, что он осуществлял свою противоправную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года, передает РИА Новости.

27 февраля стало известно, что днем ранее Служба государственной безопасности Швеции задержала в центре Стокгольма человека, подозреваемого в шпионаже на Россию. Сообщалось, что он работает в сфере высоких технологий.

Власти полагают, что задержанный занимался шпионажем в интересах Москвы как минимум с 2017 года. Предполагается, что он был завербован российским разведчиком, который находится в Швеции под дипломатическим прикрытием.

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