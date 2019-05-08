Россия вышлет двух шведских дипломатов

Россия высылает двух шведских дипломатов. Об этом сообщает издание Expressen со ссылкой на Министерство иностранных дел Швеции.

«Мы сожалеем о поступившем сообщении российского министерства иностранных дел», — отметил пресс-атташе шведского МИД Патрика Нильссона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данная мера является ответной, передает ТАСС. Сообщается, что ранее Швеция отказалась выдавать визы двум российским дипломатам. Позже она ответила отказом и на другие запросы российской стороны.

14 марта МИД Швеции потребовал, чтобы российский дипломат Евгений Умеренко покинул страну. За день до этого посла России Виктора Татаринцева вызвали в шведское внешнеполитическое ведомство. Шведская полиция безопасности утверждает, что разведчик, находящийся под дипломатическим прикрытием, завербовал 46-летнего шведа, работающего в сфере высоких технологий, с целью сбора разведданных в пользу Москвы. Умеренко с женой покинули страну в конце марта. После этого Швеция отказалась принимать новых дипломатов взамен высланного.

26 февраля в Стокгольме задержали человека, подозреваемого в шпионаже на Россию. Сообщалось, что он занимался шпионажем в интересах Москвы как минимум с 2017 года. Предполагалось, что швед был завербован российским разведчиком, работающим в качестве дипломата в Швеции. Арестованный свою вину отрицает.

На следующий день в Швеции был арестован второй подозреваемый в шпионаже. Указывалось, что случаи не были связаны между собой.

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