В Швеции назвали имя россиянина из шпионского скандала

В Швеции назвали имя российского дипломата, которого подозревают в работе на внешнюю разведку России. Об этом в четверг, 14 марта, сообщило издание Dagens Nyheter.

По его информации, речь идет о советнике посольства Евгении Умеренко. Шведская полиция безопасности утверждает, что разведчик, находящийся под дипломатическим прикрытием, завербовал 46-летнего шведа, работающего в сфере высоких технологий, с целью сбора разведданных в пользу Москвы.

Кроме того, к публикации прикреплена видеозапись задержания подозреваемого в шпионаже. На одном из кадрах, предположительно, зафиксирован Умеренко.

14 марта МИД Швеции потребовал, чтобы российский дипломат покинул страну. За день до этого посла России Виктора Татаринцева вызвали в шведское внешнеполитическое ведомство.

26 февраля в Стокгольме задержали человека, подозреваемого в шпионаже на Россию. Сообщалось, что он занимался шпионажем в интересах Москвы как минимум с 2017 года. Предполагалось, что швед был завербован российским разведчиком, работающим в качестве дипломата в Швеции. Арестованный свою вину отрицает.

На следующий день в Швеции был арестован второй подозреваемый в шпионаже. Указывалось, что случаи не были связаны между собой.

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