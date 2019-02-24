Российского посла вызвали в шведский МИД

Посол России в Швеции вызван в Министерство иностранных дел королевства после инцидента с российским истребителем Су-27 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает ТАСС.

«В понедельник [25 февраля] он (российский посол — прим. «Ленты.ру») будет принят главой отдела МИД по безопасности полетов в Европе», — сообщили в ведомстве.

По словам официального представителя министерства Дианы Кудхаиб, Стокгольм серьезно относится к происшествию. «Инцидент произошел в международном пространстве. Шведский самолет имел полное право лететь в этом районе», — подчеркнула она.

Ранее в феврале стало известно, что российский истребитель Су-27 из дежурных сил по ПВО проконтролировал над нейтральными водами Балтийского моря полет самолета-разведчика «Гольфстрим» ВВС Швеции.

Шведская сторона называет этот инцидент «осознанной провокацией» и утверждает, что истребитель приблизился к шведскому самолету на расстояние 20 метров.

По данным Минобороны России, истребитель подняли по тревоге, так как шведский разведчик приближался к границам страны. Отмечается, что Су-27 находился на безопасном расстоянии.

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