Россия вступилась за задержанного американцами «шпиона»

Обвинения против задержанного властями США директора по развитию бизнеса российской «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова шиты белыми нитками. Американская сторона в этом деле руководствуется политическими мотивами, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, обвинения в отношении российского топ-медеджера в шпионаже необоснованны: Коршунов всего лишь искал кадры для ОДК и в связи с этим контактировал с бывшими работниками американской корпорации — открыто и не таясь.

«Поэтому все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками. Это очередной вопиющий случай, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам, занимаются "разогревом" все той же самой темы о российском присутствии везде и всегда, о российской "токсичности". Есть и другие примеры, менее резонансные», — цитирует издание слова дипломата.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, который выдан в США. 5 сентября американский Минюст заявил, что россиянина обвиняют в преступном сговоре. Он якобы собирался украсть коммерческие тайны американской авиастроительной компании General Electric. Эта информация могла быть использована для создания уникального российского авиационного двигателя ПД-14. Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы.

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