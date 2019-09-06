Раскрыты детали биографии задержанного по запросу США российского топ-менеджера

Издание «Коммерсантъ» сообщило подробности биографии директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, который был задержан в Италии по запросу США.

Коршунов учился в Московском энергетическом институте и Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Он получил степень МВА (Master of Business Administration) в Высшей школе экономики и Венском университете экономики и бизнеса. Топ-менеджер владеет тремя иностранными языками — английским, французским и турецким.

В начале 2000-х Коршунов работал в различных департаментах МИД, после чего стал вице-президентом группы компаний «Каскол», которая специализируется на аэрокосмическом секторе. Затем он возглавил ЗАО «Астрасистемс», одним из учредителей которого был «Каскол».

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С 2009-го по 2017 год Коршунов занимал пост директора по маркетингу и продажам в ОДК, входящей в Ростех. Позже он ушел во Внешэкономбанк на должность вице-президента по авиационно-космической промышленности, однако в ноябре 2018 вернулся в ОДК и стал директором по развитию бизнеса.

В 2014 году Коршунов рассказал в интервью «Эху Москвы», что участвовал в программе обмена и посещал иностранные предприятия, в том числе американскую авиастроительную компанию General Electric. По его словам, ключевой разработкой корпорации был «двигатель коммерческого применения, разработанный специально для платформ МС-21» с использованием «самых последних технологий двигателестроения пятого поколения».

5 сентября Минюст США заявил, что Коршунов задержан по обвинению в сговоре с целью кражи коммерческой тайны General Electric. Эта информация могла быть использована для создания уникального российского авиационного двигателя ПД-14. Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы.

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