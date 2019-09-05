Раскрыты секреты задержанного по запросу США российского топ-менеджера

Задержанный в Италии по запросу США директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов мог заниматься шпионажем для развития российских двигателей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, он руководил разработкой уникального авиационного двигателя ПД-14.

Сообщается, что США могут предъявить обвинение в хищении интеллектуальной собственности компании General Electric. Наработки предприятия якобы планировалось использовать для российских интересов.

В «Ростехе», в периметр которого входит ОДК, отрицают возможную вину сотрудника. Министерство иностранных дел России отметило в комментарии РИА Новости, что находится на связи с задержанным и делает все возможное для защиты его прав и возвращения в страну.

Известно, что Коршунова задержали еще 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, который выдали США.

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Александр Коршунов работает в ОДК с 2009 года. До этого он строил карьеру в МИД СССР и России в качестве секретаря дипломатических представительств в Кении и Турции, а также в частной фирме «Каскол» и банке ВЭБ.

В октябре 2018 года сообщалось, что российский авиационный двигатель ПД-14 получил сертификат типа. Это означало его готовность к реализации и эксплуатации.

В июне сообщалось, что россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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