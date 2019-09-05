У россиянки отобрали ребенка в Италии

В итальянском городе Бари работники соцслужбы забрали пятилетнего сына россиянки Анны Варгановой якобы за ее желание вернуться в Россию. Об этом заявила сама пострадавшая в обращении к общественному движению «Русские матери».

По ее словам, она планировала вернуться в город Энгельс, о чем рассказала местным властям. Женщина утверждает, что пятилетнего Георгия «выкрали» социальные службы 6 августа и содержат в неизвестном месте. Она опасается, что таким образом он может оказаться в другой семье, так как в Италии идет расследование по преступлениям о продаже детей богатым бесплодным людям. Более того, она утверждает, что получала до этого предложения отдать в «аренду» сына в состоятельную семью.

Отмечается, что женщина является одинокой матерью. По информации телерадиокомпании «Петербург», ее ребенок родился в Италии вне брака и имеет только российское гражданство. Во время беременности она получала помощь от итальянских властей в виде общежития после того, как от сына отказался отец, который был иностранным гражданином.

Сообщается, что суд якобы вынес решение об охране ребенка, которого мать пытается вывезти в Россию. В то же время ей разрешают видеться с Георгием. Варганова надеется на помощь президента России Владимира Путина, дипломатов и журналистов.

В июле сообщалось, что россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, не будет выдан королевству. Судья указал, что в Швеции детей поместили в мусульманскую семью с чуждой для них культурой и религией, что могло негативно повлиять на их здоровье и психику и в такой ситуации отец не смог спокойно смотреть на происходящее.

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