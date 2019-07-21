Названа причина смерти пятилетнего россиянина в Польше

Пропавший в Польше пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, был убит. Об этом сообщил прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский, передает TVP Info.

По его словам, на то, что это было убийством, указывают выводы, сделанные в ходе осмотра.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что в Польше найден мертвым пятилетний россиянин.

Ребенок пропал вечером 10 июля после того, как его из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий забрал отец. Мужчина увез мальчика в неизвестном направлении около 17 часов. Вечером того же дня тело отца было найдено рядом с железнодорожным переездом. Согласно версии прокуратуры Польши, он совершил самоубийство.

Представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек заявил журналистам, что с уверенностью можно сказать, что обнаруженное тело принадлежит пропавшему ребенку. Об этом, в частности, говорит его одежда.

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