Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, не будет выдан королевству. Такое решение принял окружной суд Варшавы, сообщает ТАСС.

По словам судьи Дариуша Лубовского, экстрадиция россиянина на основании европейского ордера на арест нарушает его свободы и права человека. «Шведские власти отобрали у гражданина России троих детей исключительно по причине психической болезни их матери, поставив Дениса Лисова в условия, которые он не мог выполнить», — заявил он.

Судья указал, что детей затем поместили в мусульманскую семью с чуждой для них культурой и религией, что могло негативно повлиять на их здоровье и психику. Отмечается, что в такой ситуации отец не смог спокойно смотреть на происходящее.

Швеция в июне объявила Лисова в международный розыск.

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Россиянин в апреле был задержан в аэропорту Варшавы вместе с дочерьми 4, 6 и 12 лет, когда пытался вылететь в Россию. У жены Лисова в Швеции нашли тяжелую болезнь, она попала в больницу, после чего он воспитывал дочерей один. Однако власти страны решили, что отец не справляется с уходом, и изъяли их. В итоге дети с 2017 года жили в приемной семье мусульман, выходцев из Ливана.

Когда Лисов попытался вернуться с дочерьми в Россию, их объявили в розыск. После того как семья была задержана в Варшаве, Польша взяла Лисова и девочек под свою защиту. Мужчина подал прошение о предоставлении статуса беженца.

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