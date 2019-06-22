Сбежавшего из Швеции с детьми россиянина объявили в розыск

Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, объявлен королевством в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Бартоша Левандовского.

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Он выразил надежду на то, что польские органы власти встанут на сторону Лисова, однако отметил, что они обязаны задержать мужчину, получив европейский ордер на арест.

Россиянин с детьми, проживавший в Швеции, в апреле был задержан в аэропорту Варшавы на погранпункте, когда пытался вылететь в РФ. Девочки четырех, шести и 12 лет жили в приемной семье мусульман, выходцев из Ливана, после того, как их мать в 2017 году попала в больницу с шизофренией.

В связи с тем что у жены Лисова нашли тяжелую болезнь, он воспитывал детей один. Однако шведские власти решили, что отец девочек не справляется с уходом за детьми, и изъяли их. Когда Лисов попытался вернуться с дочерьми в Россию, их объявили в розыск. После того как семья была задержана в Варшаве, Польша взяла Лисова и девочек под свою защиту. Мужчина подал прошение о предоставлении статуса беженца.

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