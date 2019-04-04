Польша оставила детей сбежавшему из Швеции россиянину и взяла его под защиту

Польша взяла под защиту россиянина Дениса Лисова и его дочерей, с которыми он сбежал из Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на PAP.

Как рассказал польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк, семью взяли под защиту на время разбирательства. Он пояснил, что ситуация сложная: в системе Шенгенской зоны есть оповещение о пропаже по россиянам, однако подтверждающих это документов пока никто не предоставил. При этом из Швеции прилетели двое мужчин, которые без надлежащих данных требовали выдачи детей.

3 апреля Варшавский окружной суд постановил оставить трех дочерей с отцом, сообщает wPolityce.pl. Решение действует на время рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца.

«Выслушав несовершеннолетних и ввиду отсутствия документа, ограничивающего родительские права, суд постановил, что детей следует оставить под защитой своего отца», — сказала судья Жанета Селига-Качмарек. Она также отметила, что девочки очень сильно привязаны к родителю и не хотят с ним расставаться.

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Польские пограничники 2 апреля задержали на границе гражданина России с тремя дочерьми 4, 6 и 12 лет. Две из них родились в шведском городе Гетеборг, однако все имеют российское гражданство. Они проживали в Швеции в приемной семье выходцев из Ливана. В ней они оказались после того, как их мать попала в больницу, а отца признали плохо исполняющим свои обязанности.

Денис Лисов получил в скандинавской стране свидетельство на возвращение в Хабаровск через Польшу. Однако шведские власти потребовали вернуть детей.

Сообщается, что семья переехала в Швецию семь лет назад, а Лисов работал железнодорожником. Адвокат семьи утверждает, что девочки не чувствовали себя в безопасности с новыми родителями-мусульманами.

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