Усыновленные матерью-одиночкой дети оказались родственниками

Жительница США обнаружила, что взятая ею под опеку девочка оказалась сестрой усыновленного ею ребенка, и немедленно удочерила ее. Об этом сообщает информационный портал KXXV.

Кэтти Пейдж (Katie Page) из штата Колорадо несколько лет назад развелась и очень переживала, что не может иметь детей. Женщина, которой не так давно исполнилось 30, сменила несколько мест работы и жилье, пока священник не посоветовал ей стать опекуном для сирот, что она и сделала в 2016 году. Пейдж взяла под опеку четырех детей и вскоре поняла, что готова стать приемной матерью.

Летом 2016 года ей позвонили из роддома и рассказали о новорожденном мальчике по имени Грейсон, оставленном матерью. Пейдж немедленно отправилась в больницу и «полюбила ребенка в ту же минуту, как его увидела». Американка официально усыновила его в мае 2017 года.

Спустя месяц после усыновления ей позвонили из того же роддома и сообщили о брошенной новорожденной девочке по имени Ханна. Пейдж решила взять ребенка под опеку. Как только женщина принесла младенца домой и распеленала, ей в глаза бросился браслет с биркой, на котором было написано имя биологической матери девочки, совпадающее с именем матери Грейсона. «Акушеры рассказали мне о матери Ханны примерно то же самое, что о матери Грейсона. И имя оказалось таким же, а оно не самое распространенное», — отметила Пейдж. Также оба ребенка подвергались в утробе воздействию метамфетамина.

Ей не сразу удалось подтвердить родство детей — их мать назвала ненастоящую фамилию и дату рождения при первых родах. Однако ДНК-тест развеял все сомнения, и Пейдж решила удочерить девочку. «Ханна — полная противоположность Грейсона. Он спокойный, а она очень активная», — добавила женщина.

Теперь Пейдж надеется усыновить третьего ребенка, недавно рожденного той же матерью.

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