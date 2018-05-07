Объявившую себя миллионером китаянку арестовали из-за усыновления 118 детей

В Китае арестовали владелицу частного детдома, усыновившую 118 детей и потратившую миллионы юаней на их содержание. Как сообщает издание Global Times, ее подозревают в присвоении средств сирот.

Ли Лицзюань (Li Lijuan) начала усыновлять детей в 1996 году, а приют «Деревня любви» в городе Уань провинции Хэбэй основала в 2007 году. По данным местных властей, объявившая себя миллионером женщина начала использовать пожертвования филантропов на личные нужды: покупала недвижимость, дорогие автомобили и имела большую сумму на счете в банке.

К моменту ареста женщины в приюте воспитывались 74 ребенка. У некоторых из «сирот», которых усыновила женщина, были родители. Лицзюань использовала их имена, чтобы получать на них пособие.

Материалы по теме Порочная власть Как топ-менеджеров уличают в мошенничестве и коррупции

Приют был закрыт, по словам властей, всем 74 сиротам обеспечен «достойный уход». Полиция подозревает, что в приюте могли жить похищенные дети, поэтому у всех его обитателей взяли образцы крови и отпечатки пальцев, чтобы проверить их по национальной базе данных пропавших детей.

Ян Хун (Yang Hong), правозащитник, специализирующийся на правах женщин и детей, заявил, что контроль над усыновлением должен быть ужесточен. Он также призвал китайские СМИ «внимательнее относится к фигурам благотворителей и расследовать, насколько их действия законны, прежде чем создавать их позитивный образ».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!