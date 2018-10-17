Одинокий гомосексуал стал приемным отцом пятерым детям-инвалидам

Житель Великобритании Бен Карпентер (Ben Carpenter) взял из детского дома пятерых детей с разными заболеваниями. Его историю рассказало издание Metro.

Англичанин из графства Уэст-Йоркшир, сейчас живущий в Лондоне, усыновил первого сына Джека в 21 год. 34-летний Карпентер считается самым молодым приемным отцом-гомосексуалом в истории.

С тех пор он забрал из детского дома семилетнюю Раби, страдающую от сколиоза, слепоты и синдрома Робена, ее шестилетнюю глухую сводную сестру Люси и трехлетнего Джозефа, родившегося с синдромом Дауна и вынужденного ходить с калоприемником из-за проблем с пищеварением.

В начале месяца Карпентер усыновил 15-месячного Ноя после того, как увидел его в журнале для потенциальных усыновителей. Из-за врожденных дефектов у ребенка неправильно развились конечности.

«Я очень люблю детей. Мне говорят, что это непростая работа, но я люблю ее во всех проявлениях. Мои дети потрясающие. Они не позволяют заболеваниям портить их жизнь и наслаждаются каждым днем», — рассказал он.

Карпентер живет вместе с 65-летней матерью, которая помогает сыну заботиться о детях. Его также поддерживают друзья. Мужчина работает в опеке и консультирует родителей, которые собираются усыновить детей с инвалидностями. Он признается, что всегда мечтал стать отцом и не представляет свою жизнь иначе.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!