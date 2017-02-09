Мадонна удочерила двух близняшек из Малави

Американская певица Мадонна объявила об удочерении ею двух девочек-близнецов из восточноафриканской республики Малави. Об этом в среду, 8 февраля, она написала в своем Instagram, а также разместила фотографию с приемными дочерьми.

«Я могу официально подтвердить, что процесс удочерения сестер-близнецов из Малави закончен, и я вне себя от радости, что теперь они являются частью нашей семьи. Я глубоко благодарна всем в Малави, кто сделал это возможным», — говорится в публикации. Также певица поблагодарила своих близких за помощь и призвала СМИ проявить уважение к частной жизни ее семьи в этот непростой для нее период.

7 февраля сообщалось, что верховный суд Малави разрешил Мадонне усыновить двух детей. Таким образом, она будет растить четырех детей из этой страны.

До удочерения близняшек у Мадонны было четверо детей. В 1996 года она родила дочь Лурдес от фитнес-тренера и актера Карлоса Леоне. В длившемся с 2000 по 2008 годы браке с британским кинорежиссером и сценаристом Гаем Ричи у пары появился сын Рокко Джон, а незадолго до расставания они усыновили годовалого Давида из Малави. В 2009-м певица удочерила девочку Мерси из этого же государства.