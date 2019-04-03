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Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше

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Денис Лисов

Россиянин Денис Лисов, вывезший из Швеции троих своих детей, которые проживали в приемной семье, попросил убежище в Польше. Решение примет суд, сообщил он журналистам РИА Новости.

«Вчера [2 апреля] был подан запрос о предоставлении статуса беженца, так как он нуждается в защите от шведских властей», — сказал адвокат семьи Бабкен Ханзадзян.

По его словам, возможны три варианта. Судья может оставить дочерей с отцом на время рассмотрения запроса, передать в приемную семью в Польше или отдать их представителям Швеции, которые приехали за ними. «Мы рассчитываем, что суд примет решение, исходя из интересов детей», — отметил адвокат.

Лисов рассказал, что провел ночь после задержания с детьми в помещении для нелегальных мигрантов. По его словам, условия содержания были тяжелыми, и он не мог нормально покормить дочерей.

2 апреля польские пограничники задержали на границе гражданина России с тремя дочерьми четырех, шести и 12 лет. Две из них родились в шведском городе Гетеборг, однако имеют российское гражданство. Они проживали в Швеции в приемной семье выходцев из Ливана. В ней они оказались после того, как их мать попала в больницу.

Денис Лисов получил в скандинавской стране свидетельство на возвращение в Хабаровск через Польшу. Однако шведские власти потребовали вернуть детей. Адвокат семьи утверждает, что они не чувствовали себя в безопасности с новыми родителями-мусульманами.

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