Лишенного титула за кражу детей вора в законе оставили в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста вора в законе Вардана Асатряна, адвокаты которого считают его задержание частью «зачистки» столицы перед началом ЧМ-2018. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Пресненского суда Москвы от 18 июня о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Асатряна до 7 августа 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказала судья.

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Об аресте 56-летнего Асатряна, известного в криминальных кругах как Бдже, стало известно 23 апреля. Криминальный авторитет был задержан оперативниками, которые при личном досмотре нашли у него 15 граммов героина. Бдже предъявили обвинение в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Если вина бывшего вора в законе будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным ИА «Прайм Крайм», Бдже был раскоронован (лишен воровского титула) в 2008 году Асланом Усояном (Дед Хасан) за похищения детей с целью выкупа, причастность к которым авторитет так и не признал. После убийства Усояна в январе 2013 года Бдже попытался вернуть утраченный титул. Однако этому воспротивился вор в законе Сергей Асатрян (Осетрина Младший), который избил Бдже в присутствии других воров.

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