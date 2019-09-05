США раскрыли причину задеражния российского топ-менеджера

Министерство юстиции США заявило, что директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов задержан по обвинению в сговоре с целью кражи коммерческой тайны американской авиастроительной компании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Коршунов вступил в сговор с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки. Ранее Бьянки возглавлял итальянский филиал компании GE Aviation — одной из ведущих среди поставщиков авиационных двигателей, которая входит в структуру General Electric. Итальянец отвечал за развитие бизнеса в России, Китае и Азии.

Позже Бьянки перешел в авиастроительную компанию Aernova, которая заключила контракт с ОДК. Предполагается, что с 2013-го по 2018 год Бьянки от имени Коршунова нанял сотрудников GE Aviation для проведения консультаций, связанных с внутренними компонентами авиационных двигателей. В ходе консультаций работники использовали коммерческие секреты GE Aviation для составления технических отчетов. В задании было указано, что отчеты подготовлены для Министерства промышленности и торговли России.

Минюст сообщил, что Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы.

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