Появились подробности дела российского дипломата-«шпиона» в Болгарии

Болгарская прокуратура заявила, что шпионажем в посольстве России занимался некий первый секретарь этого учреждения. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.
Сообщается, что выявленный сотрудник российского представительства якобы проводил частые секретные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом местных госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, Евросоюза и НАТО. Во время них он получал информацию о гостайне, в том числе за материальное вознаграждение.
Само посольство пока не комментирует информацию о высылке дипломата.
Ранее прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении россиянина по обвинению в шпионаже. В данный момент оно приостановлено из-за дипломатического иммунитета подозреваемого.
В ведомстве утверждают, что иностранный гражданин «с сентября 2018 года собирал на территории страны информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи иностранному государству».
До этого стало известно, что в Польше задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже на Россию. Подозреваемый — польский гражданин Петр С.