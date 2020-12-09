Дания обвинила гражданина России в шпионаже

Прокуратура Дании обвинила постоянно проживающего в стране гражданина России в шпионаже: он якобы передавал российской разведке данные о датской энергетике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительного ведомства.

«Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», — приводит агентство текст заявления.

Сообщается, что мужчину арестовали в рамках более широкого расследования. процесс по которому будет идти в закрытом режиме. Россиянину планируется присудить тюремный срок и депортировать из Дании. Датские силовые ведомства комментировать вопрос отказались.

28 октября сообщалось, что Болгария попросила Россию отозвать одного из ее дипломатов. Прокуратура возбудила уголовное дело против россиянина и обвинила его в шпионаже. Затем посольство России в Болгарии сообщило на своей странице в Facebook о получении ноты протеста от болгарского МИД о признании сотрудника российского посольства персоной нон грата, после чего он отправился домой.