США нашли сообщника арестованного по их запросу российского топ-менеджера

Гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки задержан в своей стране по обвинению в промышленном шпионаже в рамках дела против директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) россиянина Александра Коршунова. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Бьянки, как и Коршунову, грозит до 10 лет тюрьмы. Их предполагаемые преступления совершались в целях разработки российского двигателя ПД-14, который теоретически может использоваться как в качестве крупного двигателя для военных самолетов, так и небольшого для гражданских самолетов.

По версии следствия, Коршунов вступил в сговор с Бьянки. Ранее он возглавлял итальянский филиал компании GE Aviation — одной из ведущих среди поставщиков авиационных двигателей, дочки General Electric. В частности, итальянец отвечал за развитие бизнеса в России и Азии.

Затем Бьянки перешел в авиастроительную компанию Aernova, у которой был контракт с ОДК. Предполагается, что с 2013-го по 2018 год Бьянки от имени Коршунова нанял сотрудников GE Aviation для проведения консультаций, связанных с внутренними компонентами авиационных двигателей. В ходе консультаций работники использовали коммерческие секреты GE Aviation для отчетности. В задании было указано, что отчеты подготовлены для Министерства промышленности и торговли России.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, который выдан в США. 5 сентября американский Минюст заявил, что россиянина обвиняют в преступном сговоре.

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