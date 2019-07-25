Австрия объявила в розыск офицера ГРУ

Австрийская полиция объявила в розыск россиянина, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщили в четверг, 25 июля, в МВД Австрии, передает Kurier.

Как отмечается, разыскивается 65-летний Зайцев Игорь Егорович, которого называют офицером Главного управления Генерального штаба ВС России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ). Мужчину «подозревают в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике», указали в ведомстве.

Поскольку речь идет о разглашении военной тайны и передаче государственных секретов, на имя мужчины выдан международный ордер на арест. Отмечается, что предполагаемый шпион родился в Москве.

Kurier пишет, что дело связано со шпионским скандалом, в центре которого оказался 70-летний полковник родом из Зальцбурга. Предполагается, что россиянин был куратором австрийца и во время одной из встреч передал ему 30 тысяч евро.

Австрийские власти задержали полковника по подозрению в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября. Мужчина, имя которого не раскрывается, дал признательные показания.

Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным. По данным прессы, его завербовали в Тегеране еще в 1988 году.

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