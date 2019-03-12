Австрия отказалась ругаться с Россией из-за шпионов

Шпионский скандал, разразившийся между Россией и Австрией в конце 2018 года, не отразится на отношениях двух стран. Такое заявление сделала глава австрийского МИД Карин Кнайсль, передает «Интерфакс».

По ее словам, правительства стран могут «отделять одно от другого» и стараются решать проблемы совместно и устранять противоречия.

«Мы настроены на дипломатию, взаимные визиты и взаимодействие», — сказала Кнайсль после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве.

В ноябре 2018 года австрийские власти задержали подозреваемого в разглашении государственной тайны в пользу России. Он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии и мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным.

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