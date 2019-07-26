Австрия раскрыла подробности работы объявленного в розыск офицера ГРУ

Россиянин Игорь Зайцев, которого Австрия объявила в международный розыск по подозрению в шпионаже, завербовал полковника австрийских вооруженных сил в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Зальцбурга.

По данным ведомства, австрийский военный передавал Зайцеву информацию о боевых системах и задачах сухопутных и военно-воздушных сил страны. Для связи они использовали современную шпионскую технику.

В прокуратуре рассказали, что раскрыть шпионаж помогла иностранная служба разведки, которая проследила за встречей австрийца и россиянина. Во время встречи военный получил от Зайцева 30 тысяч евро наличными за предоставленные сведения.

Россиянина объявили в розыск ранее 25 июля. Австрийская сторона называет его офицером Главного управления Генерального штаба ВС России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ). Предполагается, что Зайцев был куратором 70-летнего полковника из Зальцбурга в отставке.

Австрийские власти задержали полковника по подозрению в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября. Военный, чье

имя не раскрывается, дал признательные показания.

Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным.

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