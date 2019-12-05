В МИД России объяснили высылку болгарского дипломата

Выдворение болгарского дипломата из России — это зеркальный ответ, о котором Москва предупреждала. Об этом РИА Новости рассказал в четверг, 5 декабря, источник в российском Министерстве иностранных дел.

«То, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у нее иных информационных поводов», — заключил собеседник агентства.

Ранее Reuters сообщило, что Россия выдворила болгарского дипломата после отказа Софии в визе новому военному атташе российского посольства в стране. По данным агентства, посла Болгарии в Москве проинформировали о том, что дипломату необходимо покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.

30 октября Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии. Решение было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым оно согласовывалось.

За два дня до этого сообщалось, что Болгария попросила Россию отозвать одного из ее дипломатов. Прокуратура возбудила уголовное дело против россиянина и обвинила его в шпионаже. Затем посольство России в Болгарии сообщило на своей странице в Facebook о получении ноты протеста от болгарского МИД о признании сотрудника российского посольства персоной нон грата, после чего он отправился домой.

Замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что Москва примет ответные меры согласно дипломатической практике.

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