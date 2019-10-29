Россия пообещала ответить на высылку дипломата-«шпиона» из Болгарии

Россия ответит на высылку своего дипломата из Болгарии, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.

Грушко сообщил, что будут приняты меры согласно дипломатической практике.

Посольство России в Болгарии сообщило на своей странице в Facebook о получении ноты от болгарского МИД. Ведомство объявило сотрудника российского посольства персоной нон грата.

28 октября сообщалось о том, что Болгария попросила Россию отозвать одного из своих дипломатов. Прокуратура возбудила уголовное дело против россиянина и обвинила его в шпионаже.

Позже в этот день болгарское ведомство сообщило, что шпионажем в российском посольстве занимался «некий первый секретарь этого учреждения». Сотрудник якобы проводил встречи с гражданами Болгарии и работниками неких организаций, которые имеют доступ к секретной информации Болгарии, Евросоюза и НАТО.

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