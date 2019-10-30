Болгария отказала в визе российскому дипломату

Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что российский дипломат находится в Москве, где уже в курсе ситуации. Решение отказать ему во въезде было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым оно согласовывалось.

28 октября сообщалось, что Болгария попросила Россию отозвать одного из ее дипломатов. Прокуратура возбудила уголовное дело против россиянина и обвинила его в шпионаже. Затем посольство России в Болгарии сообщило на своей странице в Facebook о получении ноты протеста от болгарского МИД о признании сотрудника российского посольства персоной нон грата, после чего он отправился домой.

Болгарское ведомство также сообщило, что шпионажем в российском посольстве занимался «некий первый секретарь этого учреждения». Сотрудник якобы проводил встречи с гражданами Болгарии и работниками неких организаций, которые имеют доступ к секретной информации Болгарии, Евросоюза и НАТО.

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