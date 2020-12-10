Нидерланды обвинили в шпионаже двух российских дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Двоих работников посольства России сочли сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) под прикрытием. Их объявили персонами нон грата и выдворят из страны. Данные об этом обнародовала служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD)

«По данным AIVD, они являются офицерами СВР. Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге», — цитирует российское агентство текст репортажа.

Днем ранее сообщалось, что в Дании арестован и обвиняется в шпионаже российский гражданин, постоянно проживавший в стране. Предполагается, что он передавал разведке РФ данные о датской энергетике. В конце ноября двоих российских дипломатов выслали власти Болгарии.