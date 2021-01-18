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Россия вышлет сотрудников посольства Нидерландов

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия вышлет двоих сотрудников посольства Нидерландов в Москве, сообщается на сайте МИД России.

В дипломатическом ведомстве рассказали, что вызвали к себе временного поверенного в делах Королевства Нидерландов в Российской Федерации Йооста Рейнтьеса и заявили ему протест в связи с выдворением двоих российских дипломатов из страны. В решении выслать голландцев МИД руководствовался принципом взаимности.

Обвинения в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, в адрес россиян назвали «необоснованными и клеветническими», а сам шаг по объявлению их персонами нон грата — «провокационным и недружественным» и частью антироссийской истерии.

По мнению российского МИД, это показывает «отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ».

В декабре прошлого года стало известно, что голландские власти, опираясь на данные службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) признали двоих работников российского посольства сотрудниками российской Службы внешней разведки под прикрытием. Их выслали из страны.

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