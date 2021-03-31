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Обвиненного в шпионаже российского военного выдворят из Италии

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Фото: Globallookpress.com

Российского военного, задержанного 30 марта в Риме по обвинению в шпионаже, выдворят из Италии. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Издание поясняет, что поскольку военнослужащий является сотрудником российского посольства, у него есть дипломатический иммунитет, который не позволяет взять его под стражу.

Ранее стало известно, что офицер ВМС Италии и сотрудник посольства России в Риме были задержаны в итальянской столице по обвинению в шпионаже. Задержание было произведено 30 марта, когда капитан итальянского флота передавал российскому военному документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные, в обмен на деньги. Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие предполагает, что итальянский офицер мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей в семье.

До этого шпионский скандал разгорелся в Болгарии. 19 марта болгарская прокуратура сообщила, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. 22 марта суд постановил поместить всех обвиняемых под стражу.

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