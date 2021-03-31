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Российского посла вызвали в МИД Италии из-за шпионского скандала

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Сергей Разов
Сергей Разов
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российского посла Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел Италии из-за шпионского скандала, разогревшего в стране после задержания итальянского офицера и сотрудника российской дипмиссии по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

В ведомстве пояснили, что российского дипломата вызвал лично глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Ранее стало известно, что офицер ВМС Италии и сотрудник посольстве России в Риме были задержаны в итальянской столице по обвинению в шпионаже. Задержание было произведено 30 марта, когда капитан итальянского флота передавал российскому военному документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные, в обмен на деньги. Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие предполагает, что итальянский офицер мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей в семье.

До этого шпионский скандал разгорелся в Болгарии. 19 марта болгарская прокуратура сообщила, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. 22 марта суд постановил поместить всех обвиняемых под стражу.

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