Раскрыты подробности передачи секретов Италии россиянам

Российский военный якобы передал итальянскому офицеру конверт с 5 тысячами евро в обмен на некие документы. Подробности передачи секретов Италии раскрыло издание Messaggero.

Утверждается, что сотрудник аппарата военного атташе при посольстве России встретился с информатором на одной из парковок Рима. Там россиянин якобы передал итальянцу конверт с деньгами. Передача документов происходила не раз, утверждает Messaggero.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что двоих сотрудников российской дипмиссии вышлют из страны. Итальянские власти утверждают, что офицер ВМС страны и сотрудник посольства России в Риме были задержаны в итальянской столице по обвинению в шпионаже 30 марта. Именно тогда капитан итальянского флота и передал российскому военному документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные.

Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие предполагает, что итальянский офицер мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей в семье.

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