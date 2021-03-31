Мир
 
Последние новости
Путин допустил национализацию некоторых предприятий
Россия вернется к плановой работе системы здравоохранения
Обнаружено новое смертельно опасное осложнение от коронавируса
Бойцы ОМОН уложили лицом на пол детей из бойцовского клуба «Ахмат»
Павел Буре назвал причину отказа от американского паспорта
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Италии
Названа цена российской вакцины от коронавируса для животных
Во время строительства дороги к Крымскому мосту обнаружили древние захоронения
Дочь Джонни Деппа впервые снялась для обложки российского Elle в мини-платье
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыты подробности передачи секретов Италии россиянам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yara Nardi / Reuters

Российский военный якобы передал итальянскому офицеру конверт с 5 тысячами евро в обмен на некие документы. Подробности передачи секретов Италии раскрыло издание Messaggero.

Утверждается, что сотрудник аппарата военного атташе при посольстве России встретился с информатором на одной из парковок Рима. Там россиянин якобы передал итальянцу конверт с деньгами. Передача документов происходила не раз, утверждает Messaggero.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что двоих сотрудников российской дипмиссии вышлют из страны. Итальянские власти утверждают, что офицер ВМС страны и сотрудник посольства России в Риме были задержаны в итальянской столице по обвинению в шпионаже 30 марта. Именно тогда капитан итальянского флота и передал российскому военному документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные.

Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие предполагает, что итальянский офицер мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей в семье.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Roma, arrestato per spionaggio ufficiale della Marina: documenti segreti a un russo. La Farnesina convoca l'ambasciatore, espulsi due funzionari russi
Италия вышлет двух российских дипломатов
Капитана итальянского флота обвинили в шпионаже в пользу России
Кремль отреагировал на задержание российского военного в Италии