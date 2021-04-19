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Британия поборется с «враждебными» Россией и Китаем с помощью нового закона

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Фото: Andy Wong / Reuters

Правительство Великобритании поборется с «враждебными» Россией и Китаем с помощью нового закона: все лица, работающие в Британии от имени правительств зарубежных стран, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в государстве. Об этом пишет The Times.

Таким образом правительство рассчитывает защитить страну от «враждебных государств», таких как Россия или Китай.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен использовать речь британской королевы Елизаветы II, запланированную на 11 мая, чтобы объявить о нововведении.

Согласно закону, отказ от обязательной регистрации будет рассматриваться как уголовное преступление. Поправки расширят действие существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов, которые «ставят под угрозу национальные интересы» страны.

18 апреля сообщалось, что Великобритания направит корабли британского флота в Черное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе.

15 апреля российские послы были вызваны в министерства иностранных дел Великобритании и Польши. Андрей Келин вызван в британский МИД «в связи с враждебной линией поведения России». Среди подобных действий перечислены «кибератаки, вмешательство в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму».

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