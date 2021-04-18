Китай сравнил США с «притворяющимся спящим» человеком

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн сравнил США с «притворяющимся спящим» человеком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Лэ Юйчэн объяснил, что Вашингтон по-прежнему не доверяет официальным заявлениям Пекина по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Он подчеркнул, что, несмотря на целый ряд пресс-коференции властей Китая и правительства Синьцзяна, в администрации США предпочитают верить историям, сочиненным радикальными элементами в регионе, и фейкам западных СМИ. «Невозможно разбудить человека, который притворяется спящим», — резюмировал китайский дипломат.

По словам замминистра, Вашингтон придерживается такого подхода в отношении Синьцзяня, так как «у него совесть нечиста», и он действует по принципу презумпции вины. Он также рассказал, что Китай пригласил представителей нескольких западных посольств посетить регион, однако никто так и не принял приглашение.

Ранее МИД Китая ввел санкции против физических лиц и предприятий из США и Канады. Под ними оказались в том числе глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.

Причиной для взаимных санкций стал доклад аналитического центра Newlines Institute, авторы которого обвинили Китай в нарушении каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Они нашли доказательства, якобы подтверждающие систематические нарушения прав человека в отношении мусульманских меньшинств в Синцзьянь-Уйгурском регионе страны.