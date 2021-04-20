Британия приготовилась сдерживать Россию в Донбассе

Британия вместе с союзниками по НАТО приготовилась сдерживать Россию и оказывать содействие Украине, чтобы избежать роста напряженности в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, его слова приводит Reuters.

Выступая в Палате общин британского парламента, Рааб выразил чрезвычайную обеспокоенность королевства тем, что Россия наращивает свое военное присутствие у границ Украины. «Мы работаем с союзниками... и наша цель — сдержать Россию, заверить Украину в нашей поддержке и деэскалировать ситуацию», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что Великобритания направит корабли британского флота в Черное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Согласно данным СМИ, эскадренный миноносец и противолодочный фрегат отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и пройдут через Босфор в Черное море в мае.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.