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Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в Черном море

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США и НАТО ведут провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС во вторник, 20 апреля.

«Ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ», — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам министра, руководство Украины по-прежнему стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

13 апреля Шойгу сообщил о переброске войск США и НАТО к границам европейской части России. По его словам, всего НАТО планирует разместит 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники близ российских границ.

Ранее в апреле Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль в очередной раз напомнил, что Россия не является частью внутриукраинского конфликта, а также назвал Украину взрывоопасным регионом.

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