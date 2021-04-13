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Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России

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Фото: РИА Новости

США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости во вторник, 13 апреля.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу», — сказал он на совещании в Североморске.

По его словам, основной потенциал сосредоточивается в Причерноморье и на Балтике. Министр уточнил, что НАТО разместит 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники близ российских границ.

В то же время Шойгу отметил, что проверки вооруженных сил России показали готовность войск к обеспечению безопасности страны. По его словам, внезапная проверка боевой готовности была объявлена из-за «угрожающей России военной деятельности альянса».

В начале апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвал страны НАТО повысить боеготовность из-за Донбасса. Кремль, в свою очередь, назвал Украину взрывоопасным регионом и отметил, что РФ принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

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