Истребители США использовали российский флаг во время учений

Летчик американского истребителя во время учений в Великобритании надел форму с российской символикой. Его фотографией поделился официальный Facebook-аккаунт британской базы ВВС в Лейкенхите.

На снимке показан летчик, сидящий за штурвалом истребителя, на его рукаве нашивка с надписью «Россия» и цветами российского флага.

Как уточнял позднее веб-сайт The Aviationist, российская символика использовалась исключительно в ходе совместных учений британо-американских военно-воздушных сил.

Ранее появилось видео масштабных учений российской армии, в ходе которых проверялась ее боеготовность. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.