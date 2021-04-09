Кремль объяснил концентрацию российских войск у границ Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил концентрацию российских войск у границ Украины тем, что данная страна превращается во взрывоопасный регион. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 9 апреля.

«Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что во вчерашнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Владимир Путин объяснил, что перемещения российских войск по РФ являются внутренним делом Москвы.